Nous sommes le 29 février, et le précédent 29 février eut lieu il y a 4 ans : c'est une lapalissade de calendrier.

Mais nous sommes le jeudi 29 février. Et le précédent jeudi 29 février n'eut pas lieu il y a 4 ans, mais en 1996.

En effet, le même jour de la semaine (cette année, le jeudi) associé à ce 29 février ne revient que tous les 28 ans. La succession des jours du 29 février est même la suivante : jeudi-mardi-dimanche-vendredi-mercredi-lundi-samedi (avec donc avec 5 jours de la semaine entre chacun), et cela recommence.

Le calendrier est affaire de répétitions et de cycles, avec les jours de la semaine, les mois, les saisons (et aussi les fêtes) ; le tout est doublé par l'accumulation de ces jours, mois, années qui servent à mesurer les durées... donc les âges.

Et si le calcul de l'âge se faisait en nombre de 29-février ? et en cycles plus ou moins complets ?

Il y aura ainsi les personnes qui ont vécu 5 fois un 29-février ; celles qui auront 2 cycles complets (2 lundis, 2 mardis, etc, et donc 14 fois un 29-février) ; ou encore les 3 cycles complets, voire dépassés...

La mesure du temps utilise généralement le format des ans pour les âges (humains). Mais compter en jour de 29-février amène à relativiser, et à voir autrement ce jeudi 29 février... dont le prochain aura donc lieu en 2052 !

Alors bon jeudi 29 février, et bon décompte !

Petit point de calcul : les personnes nées entre le 1er janvier et le 29 février d'une année bissextile ont leur 1er cycle complet l'année de leurs 24 ans. Puis le deuxième, l'année des 52 ans ; et le troisième l'année des 80 ans. Et à l'opposé, les personnes nées une année bissextile entre le 1er mars et le 31 décembre, attendront presque leurs 28 ans, puis leurs 56 ans et leurs 84 ans pour atteindre des cycles complets de 29-février.

Le précédent article paru un 29 février sur Formats-Ouverts.org fut publié le vendredi 29 février 2008.