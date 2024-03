Le vendredi 1er mars 2024 s'écrit 2024-03-01 selon le format AAAA-MM-JJ de la norme ISO 8601-1:2019, Date and time Representations for information interchange, Part 1: Basic rules (les spécifications du format sont payantes, donc pas ouvertes).

Dans un format très (trop) épuré (et pas explicite quant à la date !), c'est aussi le vendredi 1/3 (avec là aussi le sujet du séparateur). Et parmi les lectures et citations relevées ce jour, il y a :

Les carnets Web servent également à faire rêver les autres de façon inattendue et la plupart du temps silencieusement. N'hésitez pas à publier. Vous toucherez le cœur et l'imagination d'une personne quelque part dans le monde.

C'est un extrait du billet du 4 février 2024 intitulé D'un enfant à l'autre de Karl Dubost sur son blog Les carnets Web de la Grange. Ses articles sont à lire et sont une source depuis bien des années[1] de technique, de réflexions et aussi de poésie.

Vive le format blog, et bonne lecture.

[1] Donc déjà bien avant le match nul à l'applaudimètre avec lui le jeudi 18 octobre 2012 lors de la session des Lightning talks de Paris Web 2012, dirigée par Daniel Glazman et Robin Berjon. La présentation de Karl Dubost porta sur la fabrication en direct d'une pochette pour laptop en 30 secondes ! La mienne, en 4 minutes presque totalement remplies, sur une liste de sites Web qui demandaient une « autorisation préalable pour créer un lien hypertexte » vers eux.