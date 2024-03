Comment lire en 2024 un fichier qui a été écrit en 1989 ? Mais pas n'importe quel fichier : celui de Sir TBL !

Dit dans un autre format : The original WWW proposal is a Word for Macintosh 4.0 file from 1990, can we open it? est le titre de l'article [1] qui pose la question simple de la consultation du document écrit par Sir Tim Berners-Lee (TBL) en 1989, qui décrit le World Wide Web.

C'est donc le sujet de son archivage, donc de son format. Si ledit format n'est pas ouvert et interopérable, il peut imposer un certain logiciel, sur un certain système d'exploitation, sur un certain matériel. Chacun à chaque étape pouvant avoir disparu sans laisser d'informations ouvertes sur son fonctionnement.

L'article décrit les différentes tentatives et les résultats (ou les échecs). Merci à Karl Dubost pour l'avoir relevé sur son blog [2].

[1] The original WWW proposal is a Word for Macintosh 4.0 file from 1990, can we open it?, de John Graham-Cumming, le 2024-02-13, https://blog.jgc.org/2024/02/the-original-www-proposal-is-word-for.html

[2] Concave, de Karl Dubost, le 2024-02-15, https://la-grange.net/2024/02/15/concave